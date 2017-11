L’Associazione Artistico Culturale “Nuovi Occhi Sul Mugello”, “Deliri Progressivi” e Avis Borgo San Lorenzo, Scarperia-San Piero, Vicchio indicono il V Premio Internazionale Letterario e d’Arte “Nuovi Occhi Sul Mugello” [Poesia-Prosa-Arte Figurativa e Video]

SCADENZA DEL BANDO 28/02/2018.

La vita, e dura si fe’ così./Qualunque cosa, che altri si faccia,/ Benché util traggane, sulla sua traccia/ Tu non dei correre così veloce:/ Quel che a lui giova, forse a te nuoce.

(tratto da La cera e il Mattone di Luigi Fiacchi, detto “Il Clasio”)

Parte del ricavato andrà a favore del progetto “Nessuno è escluso” curato dall’Associazione “Il DelpHino” onlus che gestisce attività e laboratori rivolti ad adolescenti e adulti disabili che vivono nel Mugello.

Il Premio letterario è articolato nelle seguenti sezioni:

POESIA

Sezione A – Poesia a tema MUGELLO in lingua italiana

Sezione B (under 18- gratuito) – Poesia a tema MUGELLO in lingua italiana

Sezione C – Poesia a tema libero in lingua italiana o dialetto

Sezione D (gratuito per l’estero)– poesia a tema libero in altra lingua con testo a fronte

RACCONTO

Sezione E – Racconto a tema MUGELLO in lingua italiana

Sezione F(under 18 – gratuito) – Racconto a tema MUGELLO in lingua italiana

Sezione G – Racconto a tema libero in lingua italiana o dialetto

Sezione H (gratuito per l’estero) – racconto a tema libero in altra lingua con testo a fronte

ARTE FIGURATIVA

Sezione I – Arti figurative (fotografia, pittura, grafica) a tema MUGELLO

Sezione L (under 18 – gratuito) Arti figurative (fotografia, pittura, grafica) a tema MUGELLO

Sezione M – Arti figurative (fotografia, pittura, grafica) a tema libero

VIDEO

Sez N – Premio Video Mugello: cortometraggio riguardante il territorio Mugello.

Premio alla Carriera (fuori concorso): al Personaggio che ha contribuito a portare il nome del Mugello nel Mondo.





http://www. nuoviocchisulmugello.it/il- sociale/ Nelle passate edizioni il concorso ha avuto come sede di premiazione Vicchio e Barberino di Mugello, Scarperia, tenendo conto del fine solidale (come da nostro statuto) e che ha visto aiutare una realtà di Borgo San Lorenzo (Casa Cristina) e di Vicchio (Ricerca scientifica SMARD1), il Fondo di Solidarietà della Consulta delle associazioni di Marradi, la realizzazione della ludoteca a Barberino di Mugello e questo anno a favore del progetto “Nessuno è escluso” curato dall’Associazione “Il DelpHino” onlus che gestisce attività e laboratori rivolti ad adolescenti e adulti disabili che vivono nel Mugello. Ha avuto il patrocinio di enti pubblici (in primis Avis, Unione dei Comuni, Media e Radio) e privati, che hanno contribuito nel rendere sempre più grande questo evento. La premiazione avverrà sabato 19 maggio 2018 a Marradi nello splendido Teatro degli Animosi.