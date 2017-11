Al via per il secondo anno la “Scuola di Narrazione Mario Tobino”

Docenti di fama nazionale e internazionale per il secondo anno della “Scuola di Narrazione Mario Tobino”, organizzata dalla Fondazione Mario Tobino e coordinata dallo scrittore Divier Nelli.

Dopo il successo della prima edizione, sono aperte le iscrizioni ai due moduli in partenza: “Il racconto” (15 posti, aperto a tutti su selezione) e “Il romanzo” (12 posti riservati a chi, l’anno scorso, ha frequentato quello sul racconto).

“Siamo molto contenti e puntiamo di anno in anno a potenziare la scuola con nuovi moduli e docenti di fama nazionale e internazionale”, è il commento di Nelli. Tra i docenti, oltre allo stesso Nelli, ci saranno Enzo Fileno Carabba autore, tra gli altri, per Marsilio e Mondadori; Mariano Sabatini, giornalista, romanziere e autore per radio e tv; Grazia Verasani, musicista e autrice di romanzi, pièce teatrali, sceneggiature; Romano De Marco, autore pluripremiato per diverse opere; Giulio Leoni, narratore e autore di testi poetici e critici; Francesco Botti, autore di testi teatrali e narrativa; Laura Bosio, autrice per Feltrinelli, Mondadori, Longanesi, Laterza, Guanda.

I partecipanti potranno confrontarsi con la propria e l’altrui scrittura, imparando a raccontare e cimentandosi in testi letterari di vario genere. Per accedere al modulo sul racconto è necessario inviare un testo di narrativa insieme alla domanda di iscrizione, e superare un successivo colloquio.

Le lezioni si svolgeranno all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, nella sede della Fondazione Mario Tobino (via di Fregionaia 692, Lucca), a partire dal 2 dicembre per il romanzo e dal 20 gennaio per il racconto. I moduli prevedono ciascuno 10 incontri di 4 ore.

Informazioni su www.fondazionemariotobino.it e sulla pagina Facebook @scuolamariotobino. Per iscrizioni, consultare il bando e compilare e inviare la relativa domanda a info@fondazionemariotobino.it entro e non oltre la mezzanotte di giovedì 16 novembre.

Fonte Ufficio stampa – Anna Benedetto