Un dipinto sui tetti di Napoli, o meglio, sul terrazzo del complesso dell’ex ospedale della Santissima Trinità delle Monache ai Quartieri Spagnoli.

La tela, di 1500 metri quadrati è stata dipinta con il compressore dal pittore milanese Roberto Coda Zabetta e mostra vortici di colore che si integrano con il paesaggio.

Sarà inaugurata il 22 settembre e l’artista stesso indicherà agli spettatori 8 diversi punti di vista lungo la Pedamentina per variare la percezione: dal punto più basso che consentirà un’immersione nel quadro a quello più alto (San Martino) che regalerà il colpo d’occhio. L’artista ha lavorato per un mese dalle 5 del mattino al calar del sole, meteo permettendo. Il lavoro sarà documentato dal fotografo e filmaker Henrik Blomqvist. “Sarà interessante vedere come la città trasformerà l’opera attraverso pioggia, sole, gas e smog. Tra un anno la tela assumerà anche da punto di visto materiale un aspetto che nessuno altro potrebbe dargli. A quel punto tirerò su le tele e diventeranno opere” ha spiegato l’artista. Il nome “Cantiere 1/ Terrazzo” presuppone la realizzazione di altri lavori: “Porterò il progetto in altre città e all’estero”.

(Fonte: Repubblica- Cacaoonline.it)