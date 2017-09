Continua la crescita nel mercato delle auto

Secondo le ultime statistiche del Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni di auto sono aumentate così tanto da consentire di chiudere i conti del primo semestre 2017 a quota 1.136.331, con un aumento di immatricolazioni dell’8,91% rispetto allo stesso periodo del 2016.

E il mercato dell’usato? Anche qui il primo semestre si chiude con un trend positivo. Soltanto nel primo semestre 2017 si è registrato un incremento del 3,5% dei passaggi di proprietà, con 135 vetture di seconda mano vendute per ogni 100 vetture di nuova immatricolazione. Questo è quanto emerge dai dati riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA e consultabile sul sito ufficiale.

Si assiste dunque a una generale crescita della fiducia dei consumatori e a una maggiore tendenza alla sostituzione dei vecchi veicoli. Il fenomeno è agevolato anche grazie a internet, che ha avuto una grandissima importanza nel settore delle auto, dato che la maggior parte delle vendite e degli acquisti avviene tramite i numerosi canali online disponibili.

Attraverso questi strumenti, chi intende acquistare una nuova auto ha la possibilità di trovare il modello che più si adatta alle proprie esigenze: i siti di annunci sono zeppi di auto usate, che si presentano in ottime condizioni per lo stato del motore e per la carrozzeria. Essendo internet molto semplice da utilizzare, e potendo essere utilizzato sia dai dispositivi fissi come il computer – che ormai tutti possiedono in casa -, sia da quelli mobili come cellulari o tablet, il mercato dell’auto usata sta vivendo una nuova rinascita.

Insomma grazie a questi numerosi canali, le alternative per chi vuole vendere o comprare un’auto, nuova o usata, non mancano.