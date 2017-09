A Cagliari in scena “Vite in Volata” di Abaco Teatro

La Rassegna a cielo aperto, organizzata da Abaco Teatro col sostegno del Comune di Cagliari, continua domenica 27 agosto ore 17:30 al Parco Colle San Michele, via Cinquini a Cagliari, con il 1° Concorso “Giardini Aperti Città di Cagliari Arte e Natura 2017”

I restanti 5 artisti semifinalisti, provenienti da tutta l’isola e non solo, si cimenteranno in pièce di massimo 15 minuti. In gara Arabesque Ballet della coreografa B. Bucceri con “Il Calice della Felicità”, Gerardo Ferrara e Tonino Macis in “Sulla cattiva Strada” percorsi teatro-musicali deandriani, Marta P. Orzella in “E se i Topolini si ribellano?” tra teatro e natura, Animus Teatro con “Donne in Agrodolce” regia di Franco Siddi, Boucar Wade poet-attore del Senegal in “Charabia” tratto dal suo ultimo libro. Gli artisti dovranno adattare il loro lavori agli spazi verdi e ai vari scorci, senza l’utilizzo di artifici tecnici e davanti alla giuria del concorso formata da esperti come Alessandra Menesini (critica d’arte e teatro Unione Sarda), Rosalba Piras (attrice e regista – fondatrice di Akròama e collaboratrice di Abaco), Antonello Lai (giornalista TV Telecostasmeralda), Marco Asunis (presidente Federazione Cinema Nazionale). In finale si aggiungeranno Maria Grazia Caligaris (giornalista collaboratrice rivista Scenario, Agenzia Italia) e Alessandra Cesselon (giornalista drivista Taxi Driver, scrittrice e critica d’Arte). Il pubblico, indipendentemente, potrà esprimere le sue preferenze sui 9 progetti e assegnare una menzione al più votato.

Alle ore 19 andrà in scena lo spettacolo “Vite in Volata” di e con Tiziano Polese prodotto da Abaco Teatro con la regia e la partecipazione di Rosalba Piras. Lo spettacolo si spoglia, per la manifestazione, di tutti gli effetti video e luci, e propone uno spaccato sul ciclismo negli anni ’20 e sul mitico Ottavio Bottecchia. Per la stesura del testo, Polese, ha attinto alle cronache dei più prestigiosi inviati sportivi. In scena è soprattutto narratore che da voce ai protagonisti e alla bicicletta, portandoci nelle salite impossibili del Tour de France, facendoci vivere le fatiche, le situazioni bizzarre in cui si venivano a trovare i corridori in quegli anni, con momenti a volte drammatici a volte di pura comicità.

Mostre – Negli spazi verdi del Parco saranno come sempre esposte le opere di vari artisti: la pittura visionaria di Antonello Verachi con la mostra “L’Ombra del Fauno”. La fotografia vista da Paola Congia che espone due collezioni fotografiche: l’ originalissima “Naturorto”, dallo stile caravaggesco, dove ritrae ortaggi e frutti di Sardegna, e la mostra “Il Sogno di un Pianoforte”, immagini surreali tra tasti e gocce d’acqua.

Ingresso Gratuito

Fonte Ufficio stampa Abaco Teatro

Foto Giorgio Russo