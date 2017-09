“Gran Varietà! Prove generali in salsa drag” a Roma

Nell’ambito della rassegna “I Solisti del Teatro 2017” giovedì 31 agosto alle ore 21.30, nel suggestivo contesto dei Giardini della Filarmonica a Roma, l’associazione culturale Dragqueenmania presenta “Gran Varietà! Prove generali in salsa drag”, dove drag e faux queen si metteranno in gioco mentre fanno le prove e montano uno spettacolo. In scena La Karl Du Pigné, Caramella, Marilyn Bordeaux, Chantal Cheri, Trudi Strudel, Michelle Vegany, Starbright e Jessicah Boom Boom. Rodolfo Cascino e Chiara Pavoni (nella foto). Costumi Fabrizio Teragnoli, Christian Spiti, Jo Maria Contini. Coordinamento generale e supervisione alla regia: Emanuela Dessì.

Che ci fanno dieci strani esseri colorati e bistrati, nel caldo torrido di una Roma semi-deserta, con le loro valigie, le loro trousses di trucchi e paillettes, i loro vestiti di scena, le loro piccole scarpe da Cenerentola, mentre stanno per salire su un palco in mezzo a un giardino nel centro di Roma? Non ci è dato saperlo, perché arrivano alla chetichella, non parlano, si muovono nello spazio scenico come delle marionette che pian piano prendono vita. E raccontano una storia, con i loro trucchi, le loro piccole manie personali, i loro playback, la musica che accompagna le loro performances e un coro di voci narranti.

Quando si dice che la varietà e la diversità sono ricchezza, non si pensa certo a questo. Nel delirio della preparazione di uno spettacolo, fra backstage improponibili e una prova generale, drag e faux queen si mettono in gioco e, con colpi di scena, sorprese inaspettate, siparietti esilaranti, tra frizzi e lazzi, cattiverie gratuite (che gratuite non sono mai), presentazioni stile rivista e i playback delle migliori esibizioni in drag, montano uno spettacolo che (forse) non verrà mai messo in scena.

Per informazioni e prenotazioni:

Dragqueenmania 3898932584

