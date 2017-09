I 5 roadtrip da fare una volta nella vita

La vita è piena di sogni nel cassetto: alcuni sono irrealizzabili, altri sono molto difficili. D’altronde, se son sogni nel cassetto, un motivo ci sarà. Poi, però, ci sono quei sogni che rimangono tali non perché non abbiamo la possibilità di realizzarli, ma perché fatichiamo nel prendere una decisione definitiva, un po’ per pigrizia mentale, un po’ per una questione di costi o di tempistiche. Appartengono a questa cerchia anche i lunghi viaggi, che magari presentano delle spese enormi e che crediamo di non poterci permettere: eppure, scegliendo la strada del road trip, i costi si comprimono e di contro otteniamo la possibilità di goderci – in beata solitudine o in compagnia dei nostri migliori amici – quegli itinerari da fare obbligatoriamente almeno una volta nella vita.

Consigli per un road trip divertente e sicuro

Prima di metterci in viaggio, però, c’è un fattore da considerare: per via della sua natura, un road trip dev’essere studiato fino all’ultimo particolare, dato che nulla – ma proprio nulla – dovrà essere lasciato al caso. Perché un lungo viaggio in auto necessita di certezze, di comfort, e di tanta sicurezza. Ma quali sono i migliori consigli per chi si appresta a partire per un road trip? Intanto dobbiamo assicurarci di fare un check completo di ogni aspetto fondamentale dell’auto, dal motore ai freni, passando ovviamente per le gomme e le luci. Poi, la sicurezza dipende anche dalla certezza di poterci muovere per un’avventura che possa poggiare su delle garanzie: ed ecco che un navigatore satellitare per auto come quello di Coyote giunge in nostro soccorso, così da poter evitarci brutte sorprese ottenendo tutte le informazioni sul traffico in tempo reale. Inoltre, la comodità è importante tanto quanto gli altri aspetti: organizzatevi sempre con una bottiglia d’acqua, non dimenticatevi mai di mettere in sicurezza valigie e bagagli senza oscurare la visuale dal parabrezza, e regalatevi spesso una sosta per ritemprare il vostro corpo ed il vostro spirito, evitando così i colpi di sonno al volante.

I 5 road trip da fare una volta nella vita?

Prima di vedere i migliori road trip da vivere all’estero, non potremmo che partire dal paese più bello del mondo: l’Italia, che offre uno spettacolare road trip presso la Costiera Amalfitana. Due settimane da vivere intensamente, fra scorci paradisiaci e città caratteristiche come Praiano, Positano, Vietri sul Mare, Conca dei Marini e naturalmente Amalfi, la perla della Costiera.

E dato che in fondo siamo americani d’adozione, il modo migliore per proseguire il nostro viaggio fra i migliori road trip è volare negli USA: da Chicago a Santa Monica, passando obbligatoriamente per il Grand Canyon.

Il terzo road trip è altrettanto spettacolare: la Ring Road in Islanda, che offre inimitabili paesaggi immersi nella natura incontaminata, e che vi permetterà di visitare i geyser, il lago ghiacciato e il famosissimo Villaggio dei Fiori.

A seguire, ecco la Causeway Coastal Route in Irlanda, con capolinea Londonderry partendo dalla mitica Belfast.

Infine, chiudiamo con la Great Ocean Road: impossibile, infatti, non includere l’Australia con i suoi massicci calcarei (i 12 Apostoli) e con le sue foreste meravigliose.