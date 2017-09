Roma: si vantano a voce alta del furto di un’auto al bar. Non sarebbero mai stati arrestati se il vicino di tavolo non fosse stato un poliziotto fuori servizio.

Porto Recanati: in due tentano furto in un deposito di biciclette ma vengono inseguiti da un vigilante armato, si spaventano, vanno nel panico e fermano un’auto dei Carabinieri per chiedere aiuto.

Arrestati.

(Fonte: Corriereadriatico.it/Cacaoonline.it)