Prosegue a Maglie “Dalla campagna alla … campagna – Storie di migrazione”

Siamo giunti al termine della rassegna “Dalla campagna alla … campagna – Storie di migrazione” con il terzo incontro che avrà come protagonista la “Merce” più pregiata del sistema capitalistico: l’essere umano.

Riprendiamo le parole scritte da Mauro Armanino – antropologo, ex operaio e sindacalista, dal 2011 missionario in Niger: “L’unica rivoluzione d’ottobre che funziona è quella migrante(..) Donne, uomini e bambini attraversano le barriere imposte dai potenti; cercano nuovi cammini, si muovono nella sabbia, scatenano repressioni, evidenziano le contraddizioni e le violenze dell’economia”. L’essere umano viene etichettato, marchiato, controllato molto più delle reali merci all’interno dello spazio Schengen.

Mentre i potenti organizzano la falsa diplomazia bilaterale e regionale, noi di ARCI-Biblioteca di Sarajevo ci incontriamo con l’associazione DIRITTI A SUD per conoscere la loro splendida esperienza nata tra i campi di pomodoro di Nardò.

Con loro vi aspettiamo al terzo ed ultimo appuntamento della rassegna Venerdì 15 dicembre alle ore 20:00 per la proiezione del film “IL SANGUE VERDE” di Andrea Segre presso la sede della nostra associazione in via Dante Alighieri, 105 Maglie.

“DALLA CAMPAGNA ALLA … CAMPAGNA-STORIE DI MIGRAZIONE”

Programma:

“Mamma Roma” di P. P. Pasolini (1962)

“Il tempo dei gitani” di Emir Kusturica (1988)

“Il sangue verde” di Andrea Segre (2010)

Fonte Arci BibliotecadiSarajevo