Palazzuolo sul Senio: ordigno bellico fatto brillare dai carabinieri

Ieri Mattina, la Squadra Artificieri del Comando Provinciale di Firenze è intervenuta nel comune di Palazzuolo sul Senio, dove ha proceduto alla bonifica di un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale.

Si è trattato di un razzo controcarro di fabbricazione americana, scoperto il giorno precedente in un’abitazione in Località Casetta di Tiara, durante le operazioni di ripulitura di una vecchia cantina. L’ordigno era ben conservato ed aveva ancora la linguetta di sicurezza inserita. L’oggetto è stato rinvenuto conficcato tra alcune travi del solaio della cantina.

Vista la collocazione dell’ordigno in luogo abitato, la Prefettura di Firenze ha disposto tempestivamente l’impiego del personale artificieri dell’Arma per la bonifica.

Il razzo è stato messo in sicurezza e, con le dovute cautele, è stato estratto dalla cantina per essere trasportato in luogo ove, in una cornice di sicurezza garantita dai militari della locale Stazione Carabinieri, è stato fatto brillare.

Fonte: Comunicato Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Firenze E-mail: provfistampa@carabinieri.it