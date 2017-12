Il Padrenostro è sbagliato

Lo dice addirittura il Papa. Ospite di Tv2000 ha contestato la traduzione della preghiera che secondo la tradizione sarebbe stata insegnata dallo stesso Gesù agli apostoli.

Papa Francesco ha affermato che certamente non è Dio a indurre in tentazione. Casomai è Satana. Pare che la questione sia annosa, tanto che in Francia da poco hanno cambiato la preghiera che prima diceva “non sottometterci alla tentazione” in “non lasciarci entrare in tentazione”.

Insomma, l’immagine che sia lo stesso Dio e tenderci delle trappole non piace a Papa Bergoglio. E come dargli torto?

(Fonte: Huffingtonpost)