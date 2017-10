Cagliari, ancora una volta, capitale della Lingua Russa grazie al “III° Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna” che si terrà sabato 21/10/2016 alle ore 10:00 presso l’Aula Magna della sede di Via Ravenna del Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”.

La nascita, nel 2015, del Centro di Lingua Russa e Cultura Slava di Cagliari presso il consolato on. bielorusso in occasione del I Forum della Lingua Russa in Sardegna, alla presenza di rappresentanti accademici russi e bielorussi (in questo paese il russo è lingua statale insieme al bielorusso) ha creato i presupposti per la crescita dell’interesse nella nostra isola verso questa importante lingua di comunicazione internazionale.

Un approccio a 360 gradi e poliedrico, quello della III° edizione del Forum: il punto sull’offerta formativa nel territorio, le collaborazioni internazionali con le istituzioni accademiche della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus, le opportunità di lavoro soprattutto nel settore dei servizi turistici, ma non solo, la presenza di una numerosa comunità immigrata proveniente dai paesi russofoni vista come una opportunità di full immersion linguistica in loco e scambio culturale, i problemi legati alla conservazione delle radici linguistiche nelle seconde generazioni di immigrati e nei figli all’interno delle coppie miste o nelle famiglie adottive di minori in età adolescenziale.

Nello studio del russo come come lingua straniera o nelle attività didattiche finalizzate alla conservazione delle radici linguistiche nella popolazione di origine russofona, convivono nuove tecnologie multimediali e risorse online che saranno illustrate dalla Prof.ssa Tatiana Kortava Prorettore dell’Università di Mosca, e metodi più tradizionali, ma non per questo meno efficaci, che saranno illustrati dalla Prof.ssa Iryna Shastsitka, dell’Università di pedagogia di Minsk, sarà invece la Direttrice del Centro di Lingua Russa di Cagliari la D.ssa Inna Naletko a illustrare le opportunità offerte dalle collaborazioni e sinergie stimolate dal Forum sia nello studio del russo come lingua straniera sia nelle attività a favore della salvaguardia delle radici linguistiche e culturali nella comunità immigrata.

A testimoniare l’importanza dell’evento sono previsti i saluti di numerose autorità in rappresentanza della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari, della Fondazione di Sardegna, dell’Università di Cagliari, dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Liceo Alberti di Cagliari, il Liceo Pitagora di Selargius, Il Centro Linguistico di Ateneo di UNICA, l’Istituto Superiore traduttori ed Interpreti, il Centro di Lingua Russa di Cagliari presenteranno le opportunità didattiche da loro offerte nel territorio.

L’esperienza della comunità immigrata sarà raccontata dai rappresentanti dell’Associazionismo e della Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca in Sardegna.

In conclusione verranno offerti alcuni dolci tipici slavi grazie alla collaborazione attiva della comunità immigrata russofona.

Il Forum si tiene nell’ambito del Progetto “Conoscere per sostenersi insieme” dell’Associazione Cittadini del Mondo Onlus – Centro russofono “Rodnoe Slovo” con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del consolato onorario bielorusso.

La segreteria organizzativa e scientifica è curata dal centro di Lingua Russa di Cagliari mail: linguarussacagliari@gmail.com

Fonte Ufficio stampa del Console onorario della Repubblica Belarus in Cagliari, Giuseppe Carboni