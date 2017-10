Breaking Bad serie televisiva o ossessione?

Una fatto abbastanza insolito è accaduto pochi giorni fa in relazione all’ormai celeberrimo mondo di Breaking Bad. Per chi non la conoscesse “Breaking Bad” è una serie televisiva prodotta da Vince Gilligan il cui ultimo episodio è stato mandato in onda il 23 settembre 2013 e che ha riscosso un enorme successo fra tutti gli adolescenti permettendogli di vincere ben 16 Emmy Award, otto Satellite Award, dodici Saturn Award e moltissimi altri premi. La serie ha come protagonista un insegnante di scienze di un liceo qualunque a cui, però, un giorno viene diagnosticato un cancro mortale ai polmoni i cui costi per le cure risultano molto alti. Da quel momento in poi la sua vita si stravolge completamente e, per una serie di coincidenze ed incontri casuali con sue vecchie conoscenze, il professore si ritroverà a produrre inizialmente metanfetamina in una piccola roulotte ma, ben presto, diventerà il signore incontrastato della droga in tutta America.

Messa da parte l’indubbia eccellenza della regia di Vince Gilligan e l’avvincente trama, la serie si ambienta per lo più ad Albuquerque, una piccola cittadina americana, e precisamente in una piccola casetta, dove abita il nostro protagonista, che oramai è divenuta famosa in tutto il mondo dopo il successo della serie. Ed è proprio qui che, pochi giorni fa, l’attuale proprietaria della casa ha dichiarato che è in procinto di costruire un muro alto 2 metri per tenere alla larga i fan sfegatati della serie tv che ormai da anni importunano la sua abitazione.

“Abbiamo la sensazione di non poter uscire di casa, perché ogni volta che lo facciamo succede qualcosa di ridicolo”, ha raccontato Joanna Quintana, figlia della proprietaria, ricordando come le sia capitato di scacciare dal giardino diverse persone, che si ostinavano a fotografarla e a rubare pietre, come souvenir.

Un altro aspetto particolarmente fastidioso è che, nella serie tv, il protagonista ad un certo punto, preso da un attacco di rabbia, getta una pizza che finisce accidentalmente sul tetto della propria abitazione e per questo, molti fan accaniti, ripropongono la scena da ormai svariati anni “dal vivo” gettando letteralmente pizze sul tetto della casa della famiglia Quintana.

L’appello a farla finita è arrivato perfino dal creatore dello show, Vince Gillian, che nel 2015 ha rimproverato i fan, sperando lasciassero in pace la signora: “Non c’è niente di originale o divertente nel gettare la pizza sul tetto di questa donna. È stato già fatto, non siete i primi” ma, nonostante questo, le molestie sono continuate fino alla drastica decisione che ha deciso di voler intraprendere la proprietaria qualche giorno fa.

Quale sarà l’epilogo di questa storia ancora non è noto ma sicuramente è impressionante vedere fin dove può arrivare la passione (o in questo caso l’ossessione) che alcune persone possono sviluppare per una serie televisiva.

Lorenzo Toninelli