Ventunesima edizione del premio “Le Velo” a Scarperia

Ultimi preparativi a Scarperia per la ventunesima edizione del Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport” che lunedì 18 dicembre, nell’ormai consueto, splendido scenario della Fattoria Il Palagio di Scarperia, vedrà sfilare un autentico parterre de roi, con sportivi, giornalisti, amministratori, dirigenti sportivi.

L’organizzazione aspetta quest’anno l’ultimo momento per svelare il nome dei premiati, che come ogni anno, riguarderanno varie categorie dello sport, da chi lo pratica, a chi lo insegna, a chi lo racconta, sempre all’insegna dell’umanità, dell’impegno e dei valori che, ancor più dei risultati, sono determinanti nella scelta dei vincitori.

Nel corso della serata, poi, avverranno altre premiazioni e presentazioni, come ormai classico per questo appuntamento fisso per lo sport nazionale nel periodo natalizio, vetrina importante per tante iniziative. Gli atleti e gli ospiti saranno anche accolti da una mostra dello scultore borghigiano Luca Mommarelli, che metterà in risalto natura, dai quali emergono gli elementi della sua creazione, territorio, arte e movimento, sinonimo del Mugello, sportivo per natura. E come sempre non mancherà la beneficienza, con un’associazione che riceverà un contributo per la propria attività in favore dei più bisognosi.

La manifestazione, che vanta anche la collaborazione dell’USSI Toscana ed il patrocinio dei Comuni del territorio, è stata ideata e portata avanti dall’attuale Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini e dal 1997, con la premiazione di Gianni Rivera e Gastone Nencini (alla memoria), sono tanti i campioni, in campo ma non solo, passati per Scarperia.

Il premio, anche quest’anno, è inserito nel contesto delle iniziative del Consorzio Mugello Mediceo, presieduto dall’Avv.Massimo Megli, che vuol promuovere il territorio e le eccellenze mugellane partendo dai personaggi che lo hanno reso celebre. Ed in questo, come dimostra la presenza degli amministratori del territorio, si conferma il premio per eccellenza in Mugello per lo sport, nonché lo stretto legame tra attività sportiva e la vallata, che negli anni ha prodotto tanti campioni nelle varie discipline.

Tutte le novità, gli aggiornamenti, oltre a gallerie fotografiche, news e albo d’oro delle passate edizioni, si trovano sul sito www.levelo.it

Fonte ufficio stampa Premio “Le Velo 2017”