Percorso formativo per mediatore interculturale a Cagliari

Sabato 16 settembre 2017, alle ore 10,00, presso la Sede della Associazione culturale Alfabeto del Mondo si parlerà degli “profili tecnico operativi e giuridici del soccorso in mare correlati con l’immigrazione clandestina”. Si entra così nel vivo di un percorso per diventare mediatore interculturale, ovvero, quel professionista in grado di aiutare le persone straniere a meglio interfacciarsi con il sistema giudiziario, il contesto sociale e civico del nostro Paese.

Gli obbiettivi dell’azione formativa sono l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie alla elaborazione di strategie di accoglienza e acquisizione di strategie utili alla progettazione di specifici percorsi nei confronti di soggetti stranieri. Compresi i casi di persone sottoposte a provvedimenti da parte dell’Autoritá Giudiziaria.

Per formare questa figura professionale sempre più attuale e richiesta, l’Associazione Culturale Alfabeto del Mondo, autorizzata dal Ministero del Lavoro ed Immigrazione (decreto 735/2011/CA) inizia un ciclo di 20 seminari che si terranno a Cagliari in Via Alghero 13, dal 16 settembre 2017 al 09 giugno 2018.

Ulteriori argomenti del percorso formativo:

Dialogo interreligioso : Spunti filosofici per un dialogo costruttivo ;

Spunti filosofici per un dialogo costruttivo La cultura cinese

Contrasto e prevenzione delle discriminazioni verso le comunità rom, sinte e caminanti.

Dialogo interreligioso: religione e ritualità

Dialogo interreligioso : Le fonti giuridiche.

Le fonti giuridiche. La cultura coreana

Stranieri e diritto alla salute.

Religione e terrorismo

le lingue e le culture della migrazione: la lingua soninké (parlata nel Mali, Senegal, Gambia, Guinea)

(parlata nel Mali, Senegal, Gambia, Guinea) le lingue e le culture della migrazione: la lingua Bangali o bengalese (parlata nel Bangladesh e India)

(parlata nel Bangladesh e India) la lingua wolof (parlata in Gambia, Guinea -Bissau, Senegal, Mali e Mauritania)

(parlata in Gambia, Guinea -Bissau, Senegal, Mali e Mauritania) le lingue e le culture della migrazione: la lingua Bambara (parlata in Mali)

(parlata in Mali) la lingua albanese (parlata in Albania, Kosovo, Macedonia e Montenegro)

Il corso è rivolto a persone che svolgono o intendono svolgere attività di mediazione linguistica in ambito istituzionale e nei servizi pubblici e offre, a chi possiede già le competenze linguistiche, un percorso formativo professionalizzante

Per informazioni: www.mediazioneinterculturale.eu www.alfabetodelmondo.it; email a info@alfabetodelmondo.it; telefono 3474103290, 3476967346.

