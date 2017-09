Contratto leasing: come riconoscere quando è irregolare

A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di avere la necessità di accendere un leasing per l’acquisto di un’auto o di un macchinario utile allo svolgimento della propria attività? Ma che cos’è un leasing? E’ una forma di finanziamento, ma possiamo più semplicemente chiamarlo prestito, che in cambio del pagamento di una rata periodica offre l’opportunità di acquistare un bene acquisendone la proprietà al termine del contratto dietro pagamento di una quota prefissata, inferiore al valore di mercato del bene (riscatto del leasing). Purtroppo, però, è stato rilevato che il leasing può presentare, spesso, delle irregolarità. Come possiamo riconoscere quando un contratto leasing è irregolare? Da soli, a meno che non siamo esperti di finanza, risulta piuttosto difficile, ma fortunatamente, esistono realtà come GMB Finance che offrono un’elevata consulenza in vari settori finanziari, compreso quello del leasing che presenta irregolarità.

Il problema non è assolutamente da sottovalutare, come molti potrebbero pensare, perché è stato calcolato che in media due leasing su tre risultano irregolari per pubblicità ingannevole, in quanto la banca aveva indicato un Tasso Leasing irregolare.

La verità è questa: ci sono centinaia di banche che ottengono impropri guadagni sulle tasse del leasing sfruttandoli più che possono e ci sono altrettanti migliaia di clienti che neanche se ne accorgono. Risultato finale? Le banche incassano svariate migliaia di euro su tutti i leasing accesi dai propri clienti senza che questi se ne rendano conto. Molti agenti che lavorano nel settore da anni hanno calcolato che da 120mila euro di interessi di leasing pagati se ne potrebbero ricevere indietro ben 80mila. Non essendo spiccioli, il consiglio più saggio che si possa dare ai possessori di un contratto leasing, è di rivolgersi a varie aziende specializzate nell’analisi di queste irregolarità e, se non ne troveranno alcune, rivolgersi immediatamente alla propria banca.

In base al tipo di irregolarità presentate si potrebbe avere diritto alla restituzione degli interessi pagati in eccesso, alla rivalutazione degli interessi già corrisposti od ad una riduzione dei canoni futuri.

Per chi non avesse un contratto leasing la cosa che più si potrebbe raccomandare è di prestare molta attenzione in caso si decida di farne uno e di rivolgersi il prima possibile ad un’azienda specializzata nel setacciare irregolarità nei contratti dei suddetti, come la GMBFinance, appunto.