La Prometeo incontra gli studenti del Liceo Spano di Sassari

Sabato prossimo, 2 dicembre 2017, l’associazione di trapiantati Prometeo AITF Onlus farà la sua prima visita dell’anno sociale 2017/2018 a una scuola: il Liceo scientifico “Giovanni Spano” di Sassari.

Come di consueto, l’incontro mirerà a sensibilizzare docenti, personale della scuola e soprattutto studenti sul tema della donazione di organi e a informare sui trapianti e sulle malattie che possono rendere necessario questo intervento. Per l’occasione sarà presente anche l’Avis comunale, che parlerà dell’importanza di donare il sangue, risorsa necessaria per curare alcune patologie, anche molto diffuse in Sardegna come l’anemia mediterranea, e per consentire a operatori sanitari e pazienti di affrontare in sicurezza gli interventi chirurgici, compresi i trapianti.

L’assemblea comincerà intorno alle ore 11.15 e vi interverranno medici che operano in questo settore, possibilmente “guidati” dai quesiti dei ragazzi. In particolare, saranno presenti al Liceo “Spano” la dr.ssa Lidia Doddo (ex Coordinatrice locale delle donazioni dell’ospedale “SS. Annunziata” di Sassari), la dr.ssa Maria Cossu (Nefrologa del “SS. Annunziata”), il dr. Francesco Uras (Cardiologo del “SS. Annunziata”) e il dr. Stefano Dedola (chirurgo in pensione, attualmente consulente scientifico della Prometeo e, a suo tempo, in servizio all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, anche come responsabile del Day hospital del Centro trapianti di fegato e pancreas). Interverranno, inoltre, i volontari dell’Avis, per parlare della donazione di sangue, e della Prometeo, per raccontare la propria esperienza di trapiantati. Gli studenti riceveranno, inoltre, materiale informativo utile per approfondire la riflessione e, possibilmente, compiere ed esprimere poi una scelta consapevole.

Fonte Ufficio stampa Prometeo AITF Onlus