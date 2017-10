Corso di arabo essenziale “per l’immigrazione” a Cagliari

Mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 15,00 presso la Sede di Via Alghero 13, inizierà il corso di lingua e cultura araba organizzato dall’ACAM (Associazione Culturale Alfabeto del Mondo). Il corso, tenuto dal docente madrelingua Dott. Aziz Khouadri, prevede un ciclo di 12 lezioni intensive per imparare velocemente vocaboli e frasi indispensabili per rapportarsi nell’immediato con gli immigrati madrelingua. Diffondere la cultura araba come mezzo indispensabile di mediazione interculturale.

Il corso si basa sulle informazioni essenziali per chi lavora a contatto con gli immigrati. Il corso fa parte del progetto ISC Integrazione Senza Confini, parzialmente finanziato dalla Fondazione di Sardegna. La partecipazione è gratuita per il personale degli Enti con i quali è in atto un protocollo di collaborazione con Alfabeto del Mondo, per i disoccupati, gli invalidi, i disabili e le persone con più di 65 anni. Le iscrizioni saranno accettate fino alla capienza disponibile secondo l’ordine di arrivo. Sarà possibile la partecipazione anche da parte delle persone che non rientrano fra i beneficiari del progetto, che vorranno contribuire a supportare l’associazione con una donazione fiscalmente detraibile.

Per maggiori informazioni: www.alfabetodelmondo.it – email a info@alfabetodelmondo.it – telefono 3312854727, 3474103290, 3476967346.

Fonte Ufficio Stampa di Alfabeto del Mondo