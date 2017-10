A Cagliari si impara a lavorare a maglia

Al via le adesioni per il corso finalizzato a imparare a lavorare a maglia. Il corso si incentrerà sulla realizzazione di capi di abbigliamento e accessori. Gli iscritti verranno seguiti nelle diverse fasi di realizzazione con un insegnamento individuale proposto in base al grado di apprendimento e al livello del partecipante.

Le attività saranno svolte nell’ambito del progetto “Abitiamo il riciclo”, diretto alla salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo accorto delle risorse naturali. Dal 2015 le Acli di Cagliari sono impegnate nella sensibilizzazione su questo tema e hanno svolto, tra l’altro, numerosi corsi con oggetto l’arte sartoriale che permette di discostarsi dall’attuale trend consumistico dell’”usa e getta”. Il corso di maglia ai ferri, quindi, va ad aggiungersi ai precedenti permettendo agli interessati di avvicinarsi ad una ulteriore tecnica di lavoro.

Le lezioni si terranno ogni martedì dalle 17.30 alle 19.30 in Viale Marconi, 4 a Cagliari per un totale di 20 ore.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è necessario contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari