Un Piano Strutturale per il Mugello, via a incontri pubblici

Piano Strutturale intercomunale, al via una serie di presentazioni pubbliche del processo partecipativo collegato alla redazione dello strumento di pianificazione territoriale del Mugello. L’Unione Montana dei Comuni del Mugello organizza 8 incontri – uno in ogni comune mugellano – per illustrare la strurttura organizzativa ed il percorso partecipativo di accompagnamento al Piano Strutturale.

Sottolinea il presidente dell’Unione dei Comune del Mugello Paolo Omoboni, che segue direttamente la delega alla Pianificazione Urbanistica: “E’ una sfida importante, ambiziosa, con la quale ci vogliamo, ci dobbiamo misurare come amministratori pubblici, come Unione dei Comuni e Comuni, come territorio tutto, per lo sviluppo del Mugello: una pianificazione urbanistica intercomunale, per guardare al Mugello di domani con una visione unitaria, condivisa. Insomma, una politica territoriale mugellana. E’ l’obiettivo che ci siamo dati, E’ l’impegno che stiamo perseguendo”.

Ad aprire il ciclo di incontri è il Comune di Barberino del Mugello il 20 settembre alle ore 21. Seguono il 21 settembre Dicomano alle 18 e Scarperia e San Piero alle 21; il 23 settembre Firenzuola alle 10; il 26 settembre Borgo San Lorenzo alle 18; il 29 settembre Vicchio alle 18; infine, il 30 settembre Marradi alle 10,30 e Palazzuolo sul Senio alle 15. Saranno presenti gli amministratori locali ed il gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

In particolare, si tratta di un primo incontro di presentazione pubblica del processo partecipativo, aperto alla cittadinanza. Dopo una breve presentazione delle professionalità che compongono il gruppo di lavoro, si passerà ad illustrare nel dettaglio le tappe di tale processo partecipativo, raccogliendo infine contributi e osservazioni da parte dei presenti.

Sul sito dell’Unione dei Comuni, www.uc-mugello.fi.it, è consultabile il calendario degli incontri pubblici.

ufficio stampa

johnny tagliaferri