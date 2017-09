Corso sull’arte contemporanea a Cagliari

Inizia a Cagliari “Impariamo a leggere l’arte contemporanea” il nuovo corso organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari che partirà venerdì 15 settembre alle ore 16 in viale Marconi 4.

Arte e cultura sono attrattori turistici senza eguali e anche in Sardegna molti turisti hanno deciso di prendersi una pausa dalle splendide spiagge per visitare monumenti e musei, confermando il sempre più diffuso interesse nei confronti della storia millenaria e della vasta cultura del nostro territorio. In linea con i dati registrati a livello nazionale, anche nell’isola cresce dunque il numero di visitatori attratti dai siti archeologici e dai musei, dalle diverse esposizioni artistiche permanenti e temporanee disseminate sull’intero territorio. Concentrandoci sul capoluogo, la Pinacoteca Nazionale di Cagliari ha registrato per l’anno in corso 7.113 visitatori e il Museo Archeologico cagliaritano ha raggiunto nel mese di agosto il record di 8.000 presenze.

Ma non solo i turisti dimostrano interesse verso la nostra identità storica, tanti sardi e cagliaritani, infatti, stanno riscoprendo i tesori conservati nei musei cittadini, interessandosi quindi ad un patrimonio culturale che va prima di tutto capito per essere apprezzato e promosso. Questo è stato, ad esempio, confermato dal grande successo dell’evento Monumenti Aperti, che per l’anno 2017 ha registrato 70 siti censiti sui 78 aperti e oltre 100 mila firme apposte sui registri, superando il record dello scorso anno.

(Fonte dati: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Ansa Sardegna)

Nato quindi per avvicinare il mondo dell’arte al grande pubblico non specializzato, questo ciclo di lezioni sarà articolato in momenti diversi: incontri in aula ma anche visite guidate nel territorio. Il corso ha ottenuto da subito un sorprendente numero di adesioni, ed è in linea con l’attività di sostegno alla formazione culturale dei giovani e di adulti che le Acli svolgono quotidianamente sul territorio.

