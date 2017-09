Corso di inglese essenziale a Cagliari

L’Associazione Culturale Alfabeto del Mondo per soddisfare le richieste pervenute, comunica l’avvio di due nuovi corsi di lingua inglese livello principiante ed elementare che inizieranno il 4 e il 5 ottobre alle ore 17,30.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che hanno bisogno apprendere gli strumenti fondamentali per poter comunicare ed essere in grado di saper fronteggiare le situazioni di dialogo più comuni, in particolare all’estero. Per questo motivo il corso è consigliato anche a coloro che hanno già studiato inglese, ma non hanno la capacità di conversare sugli argomenti essenziali per una comunicazione efficace.

I docenti hanno elaborato il programma per chi vuole imparare la terminologia specifica inglese con particolare riguardo agli aspetti importanti della vita quotidiana.

I corsi si tengono a Cagliari in via Alghero n. 13 primo piano. Per maggiori informazioni: www.alfabetodelmondo.it – email a info@alfabetodelmondo.it – telefono 3312854727, 3474103290, 3476967346.

Fonte Ufficio stampa Alfabeto del mondo