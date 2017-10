A Sieci “Tango Tano”, recital di Fabrizio Mocata a ritmo di vals e milonga

Danze, certo, ma anche storia ed evoluzioni di un genere che infiamma i cuori e seduce le anime. E’ dedicata al tango la serata di venerdì 20 ottobre al Dietro le Quinte di Sieci (Firenze – ore 21,30) che vede sul palco il pianista Fabrizio Mocata con il recital “Tango Tano”.

“Los tanos” erano gli emigranti italiani che all’inizio del ‘900 andavano a cercare fortuna in America del Sud, anni in cui si espandeva il tango: danza, ritmo, musica ma soprattutto espressione sociale e umana di un mondo nuovo.

Alla stessa maniera Fabrizio Mocata è andato in Argentina e Uruguay a ritrovare quel tesoro lasciato dai suoi predecessori. I suoi riferimenti sono Ricardo Olivera, Julio Cobelli Waldemar Metediera. Con loro ha appreso e dominato lo stile nella sua forma più pura. E molte altre collaborazioni sono venute a ruota.

Il pianoforte di Fabrizio Mocata riesce a pulsare e a coinvolgere come una intera orquesta. Nel suo repertorio ritroviamo classici di tango, vals e milonga e anche brani di tango nuevo e composizioni in tema di sua composizione.

Fabrizio Mocata è un italiano che conosce profondamente il tango. La vera profondità non è solo padronanza tecnica e virtuosismo, ma comprensione emotiva e poetica di questo meraviglioso genere musicale.

Fabrizio Mocata ha suonato, tra gli altri, con Olga Delgrossi, Natalia Bolani e Raul Jaurena, Perrone, Nicholás Enrich, Simone Tolomeo, Javier Weintraub, Pacha Mendes, Gerardo De Monaco, Carolina Minella, Marcelo Boccanera.

Si accede al concerto con un contributo di 12 euro, comprendente degustazione di prodotti tipici del territorio (dalle ore 20). Ingresso soci Acsi, per iscrizioni online http://entro.in/club/online.php?PR=dietrolequinte.

Venerdì 20 ottobre – ore 21,30 – contributo 12 euro (compresa degustazione)

Dietro Le Quinte – via Aretina 150/a – Sieci (Firenze)

Info prenotazioni 388 4317882

