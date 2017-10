Seminari sulle lingue e culture della migrazione a Cagliari

Sabato 28 ottobre 2017, alle ore 10,00, presso la Sede della Associazione culturale Alfabeto del Mondo in via Alghero 13, inizierà il primo di un ciclo di seminari sulle lingue e le culture della migrazione. Hossan Khandaker e Shamim Amin mediatori ed interpreti, parleranno della lingua e della cultura del Bangladesh. Il seminario ha l’obiettivo di far conoscere la cultura e la comunicazione di base per il mediatore interculturale per conoscere la particolarità della cultura del Bangladesh, uno dei paesi maggiormente interessato al fenomeno immigrazione in Italia.

La lingua bengali o bengalese è la lingua parlata in Bangladesh e in India e al momento al settimo posto fra le lingue più parlate al mondo.

Gli obbiettivi dell’azione formativa sono l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie alla elaborazione di strategie di accoglienza e acquisizione di strategie utili alla progettazione di specifici percorsi nei confronti di soggetti stranieri. Compresi i casi di persone sottoposte a provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Questa figura professionale è sempre più attuale e richiesta e l’Associazione Culturale Alfabeto del Mondo è autorizzata ad erogare questo tipo di formazione dal Ministero del Lavoro ed Immigrazione (decreto 735/2011/CA).

Il corso è rivolto a persone che svolgono o intendono svolgere attività di mediazione linguistica in ambito istituzionale e nei servizi pubblici e offre, a chi possiede già le competenze linguistiche, un percorso formativo professionalizzante.

Nell’ambito del progetto AMI (Assistenza e Mediazione Interculturale), parzialmente finanziato dalla Fondazione di Sardegna, la partecipazione è gratuita per il personale degli Enti Giudiziari con i quali è in atto un protocollo di collaborazione e per le persone socialmente svantaggiate segnalate dai servizi sociali.

Per informazioni: www.mediazioneinterculturale.eu – www.alfabetodelmondo.it; email a info@alfabetodelmondo.it; telefono 3474103290, 3476967346.

Fonte Ufficio Stampa di Alfabeto del Mondo