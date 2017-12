L’Asarp presenta a Cagliari “Il manicomio dei bambini”

All’interno del Mese dei Diritti Umani l’Asarp, l’associazione per l’attuazione della riforma psichiatrica e il CIDI di Cagliari (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari organizzano la presentazione de “Il manicomio dei bambini” di Alberto Gaino (Edizioni Gruppo Abele). La presentazione si svolgerà lunedì 4 dicembre alle ore 16.30 al Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto in Via Santa Croce, n°18, Cagliari. L’autore dialoga con Roberto Loddo.

‘Avevo tre anni quando un’assistente sociale mi portò a Villa Azzurra che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finii perché quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da un uomo che della paternità se ne infischiò allegramente, non l’ho mai incontrato. Lei era giovane e sola…”. Comincia così – con una storia terribilmente simile a molte altre – questo libro scritto per non dimenticare; per ricordare a chi è vissuto al tempo dei manicomi e per informare chi non c’era. Ma scritto anche per smontare l’illusione che oggi la fabbrica della follia sia altro da quanto era in passato: fenomeno di massa, fenomeno di poveri, manicomi (o realtà troppo simili) come discariche umane e sociali.

