Corso di lingua portoghese brasiliana a Cagliari

Prenderà il via a breve il corso di lingua portoghese brasiliana alle Acli di Cagliari. L’insegnante è madrelingua.

20 le ore previste, per un totale di 10 lezioni, durante le quali i corsisti apprenderanno le basi della grammatica e si eserciteranno con la conversazione del portoghese parlato in Brasile, Paese che ha raggiunto il sesto posto tra le mete dell’emigrazione italiana, superando perfino gli Stati Uniti. Ad oggi è possibile valutare in cinquemila il numero dei sardi approdati in Brasile, che hanno scelto soprattutto le grandi metropoli di San Paolo o Rio de Janeiro.

Le lezioni del corso si terranno in Viale Marconi 4 a Cagliari, ogni martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12.

Per ulteriori informazioni, invitiamo gli interessati a contattare la segreteria al numero 070 43039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari