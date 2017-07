Serata di beneficenza a Catania

La serata organizzata all’Ikebana (via petra dell’Ova, 209 a Catania) per il giorno 16 luglio 2017, alle ore 20.30, vedrà insieme le associazioni impegnate sul territorio unite dai valori della solidarietà.

Ospiti d’eccezione il magistrato dott.ssa Marisa Acagnino, presidente della VI sezione Civile del Tribunale di Catania e Nicolò Mannino, presidente del Parlamento per la Legalità Internazionale. Presenta il giornalista Umberto Teghini. Parteciperanno le associazioni: Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta”, “Ad Maiora”, “Aiga”, “Avis Catania”, “Donne in Azione”, “Ballo ma non Sballo”, “Leggittima Difesa”, “Anpec Sicilia”, “Adea”, “Consorzio Etneo Legalità e Sviluppo”, “Codici”, “Rinascendo Onlus”, “Eris”, “Teatro Mobile”, “Addiopizzo Catania” e “Movimento La Svolta”.

La cifra raccolta servirà alla realizzazione di un importante progetto per la costruzione della “Casa di Toti”, fortemente voluto dalla mamma Muni Sigona, e all’associazione “Comunicare è Vita” creata dai coniugi Mucera per tutelare i bambini affetti dalla sindrome di Angelman.

È previsto il buffet anche per i celiaci. Il costo del biglietto sarà €10,00

Fonte Ufficio stampa Sicra – Lucy Gullotta