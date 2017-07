E’ morto Marcello Perracchio il “dottor Pasquano” del commissario Montalbano

Marcello Perracchio, il burbero dottor Pasquano al quale il commissario Montalbano rompe puntualmente ‘i cabbasisi’ nella fiction tratta dai bestseller di Andrea Camilleri, è morto ieri a Ragusa all’età di 79 anni. Luca Zingaretti ha salutato il collega e l’amico su Instangram con queste parole : “Addio mio dolce amico. Nessuno più mi manderà a….. come te! Sei stato un meraviglioso compagno di viaggio, un fenomenale interprete di un ruolo che hai fatto entrare nel cuore della gente e, last but not least –ultimo, ma non meno importante – un grande e caro amico. Senza di te sarà tutta un’altra cosa! Riposa in pace”.

Fonte: Ansa