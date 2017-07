Dialoghi sulla salute a Torino con l’Apic

Riceviamo dall’Apic Torino e pubblichiamo:

Come sapete l’edizione 2017 de La salute in Comune, annuale appuntamento estivo organizzato dal Polo della Salute in collaborazione con associazioni ed altre realtà culturali musicali giovanili c/o i giardini reali inferiori di Corso S. Maurizio ,antistanti la palazzina del Polo della Salute, è saltata (cancellata). L’APIC nell’ambito delle iniziative serali di Pillole sulla Salute doveva partecipare nella giornata del 17 Luglio.

Il settore Politiche Sociali del Comune che gestisce direttamente gli eventi di Pillole sulla salute ha fatto in modo che la disponibilità dell’APIC e della Fondazione Akusia onlus trovasse ospitalità all’interno degli eventi cittadini proposti dalle circoscrizioni nel periodo estivo.

Infatti L’APIC e Akusia saranno in Piazza d’Armi per l’evento informativo sulla sordità e del racconto dell’esperienza del Laboratorio di storytelling “Hey ti voglio raccontare ” rivolto ai ragazzi con disabilità uditiva: http://www.apic.torino.it/news/archivio-news/228-hey-ti-voglio-raccontare-festa-di-fine-laboratorio.html

Insomma da Pillole della Salute a Dialoghi sulla Salute.

L’appuntamento è per Giovedì 27 Luglio alle ore 21.00, segue lo spettacolo serale.

ARRIVEDERCI in piazza con le armi della solidarietà e del diritto a Sentirci TUTTI

Giovedì 27 Luglio, “ Hey ti voglio raccontare… Il laboratorio di storytelling per ragazzi sordi”, a cura dell’Associazione Portatori Impianto Cocleare APIC e della Fondazione Akusia

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/quotidianopiemontese Creative Commons Attribuzione – Non commerciale Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT) Fonte: http://www.quotidianopiemontese.it/2017/07/18/in-piazza-darmi-i-dialoghi-sulla-salute/#more-225630

Ecco il link per il calendario di tutti gli eventi di E-State in Piazza d’Armi: http://www.comune.torino.it/pass/salute/dialoghi-sulla-salute/