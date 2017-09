VI Pedalata per la Salute a Quartu S. Elena

Domenica 24 settembre 2017 si svolgerà la VI Pedalata per la Salute che, partendo dalla Bussola Poetto di Quartu, si snoderà sulle strade cittadine di Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Cagliari, per concludersi alla Bussola intorno alle ore 12.00.

Parallelamente alla Pedalata, al punto d’incontro della Bussola, ove dalle ore 8.00 alle ore 9.30 si effettuerà la registrazione dei partecipanti, possibilmente anche col vostro aiuto, mentre i ciclisti compiono la pedalata, nell’attesa del loro ritorno, coloro che non pedalano, possono sostare nell’Agorà gazebo mantenendo il clima conviviale di festa, di confronto, e potranno ristorarsi con bevande analcoliche messe a disposizione dall’organizzazione della pedalata.

Promossa e organizzata dall’ACAT il germoglio, con la collaborazione di Amici della Bicicletta Cagliari e di LiberaMènti, con l’adesione di FIAB Cagliari Città ciclabile, la Pedalata per la Salute, giunge quest’anno alla VI edizione . L’evento si conferma la più grande manifestazione ciclistica nell’ambito della Settimana Europea per la Mobilità regionale e ogni anno coinvolge più di 500 ciclisti provenienti da tutta la Sardegna.

La promozione della salute, accompagnata dall’attività dei Club Hudolin, sensibili ai disagi esistenziali legati alle dipendenze in genere e, dell’alcol e dell’azzardo, in particolare, rimane il principio ispiratore della VI edizione della Pedalata per la Salute .

Per informazioni: Pietro Cruccas (organizzatore) 393 1828139 – acatilgermoglio@gamil.com

