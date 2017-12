“Urbanest” è un condominio di legno a Berlino

Si sta realizzando a Berlino ad opera di un architetto italiano, Paolo Conrad Bercah. Il condominio si chiama «Urbanest» ed è un nuovo edificio di 5 piani con 9 unità abitative. Nel nuovo palazzo il cliente si affida alle superfici in legno naturale per soffitti, finestre, ma anche per la facciata esterna esposta a sud e per i divisori. Un condominio di questo genere può essere costruito in pochissimi giorni. «I requisiti per l’isolamento acustico e la protezione antincendio sono realizzati con controsoffitti in composito legno-cemento e con elementi di impilamento del pannello visibili sul lato inferiore» ha dichiarato Bercah.

(Fonte: Corriere)