Torna Call4brain 2017, appuntamento con le grandi sfide della scienza

Per il quarto anno, Fightthestroke porterà a Milano il TEDMED: il 3 novembre prossimo si parlerà del futuro delle scienze nell’evento CALL4BRAIN 2017, appuntamento ad accesso democratico, interamente dedicato a diffondere e promuovere le grandi sfide di medicina, innovazione e scienza.

L’evento presenterà in anteprima esclusiva una serie di talk del TEDMED americano (che si terrà a Palm Springs, in California, dall’1 al 3 novembre) selezionati da un panel di curatori scientifici italiani, esperti in diverse discipline. Il tema di quest’anno sarà ‘Limitless’: quando il progresso scientifico nella salute è incrementale ma la visione è sconfinata, quando per costruire un mondo più sano non possiamo far altro che lavorare in quella zona fertile tra il limitato (la conoscenza, le risorse, il tempo) e l’illimitato (l’immaginazione, la creatività, la curiosità).

CALL4BRAIN avrà luogo presso il Politecnico di Milano (Piazza Leonardo da Vinci 32, Aula De Donato), con inizio dalle ore 9:30 e termine alle ore 18:00, e sarà introdotto dagli Ambasciatori Roberta Villa e Roberto Furlan. E’ ideato e promosso dai TEDMED Ambassador Francesca Fedeli e Roberto D’Angelo, co-founder di FightTheStroke.org, un movimento che supporta dal 2011 la causa dei giovani sopravvissuti all’ictus come il loro piccolo Mario.

Durante la giornata ci sarà inoltre la possibilità di confrontarsi con i curatori scientifici di CALL4BRAIN nelle sessioni di open discussion e nei workshop focalizzati su specifici progetti di innovazione. Quest’anno si affronteranno, tra le altre, tematiche come il ‘Patient engagement’, in un workshop curato dalla Prof.ssa G.Graffigna per aiutare i partecipanti a diventare più consapevoli circa i propri stili di gestione della salute e il proprio coinvolgimento. Seguirà ‘Swinging mind: un viaggio fra neuroplasticità, musica e neuroni specchio’ con il Dott. A. Nuara, Specialista in Neurofisiopatologia presso il CNR Neuroscienze di Parma. La giornata terminerà con un aperitivo e un recital musicale dimostrativo a cura di Laura ed Elena Gorna, rispettivamente violinista e arpista di fama internazionale.

Presenti durante la giornata anche alcuni momenti di entertainment e di partecipazione attiva, come la performance dell’ingegnere appassionato di illusionismo Walter Rolfo insieme ai ‘giovani maghi di Mirrorable’: un’occasione per rendere evidenti a tutti i risultati della piattaforma di riabilitazione Mirrorable, un progetto all’avanguardia tra neuroscienze e intelligenza artificiale.

In parallelo, rispetto all’evento in sala plenaria, sono previste attività di informazione per le famiglie appartenenti all’Associazione Fightthestroke, e di intrattenimento inclusivo per i bambini (previa registrazione).

CALL4BRAIN 2017 ha ottenuto i Patrocini del Comune di Milano e della Regione Lombardia ed è supportato da una rete di imprese che sostengono la missione dell’Associazione per una conoscenza diffusa delle Scienze.

Per maggiori informazioni:

Website evento: www.call4brain.com

Pagina Facebook evento: https://www.facebook.com/TEDMEDLivefightthestroke

Eventbrite per iscrizione: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tedmed-live-2017-fightthestroke-35856679293?aff=erelexpmlt

Website Associazione: www.fightthestroke.org

Pagina Facebook Associazione: https://www.facebook.com/fightthestroke

Hashtag: #call4brain

TEDMED

TEDMED è un evento di fama mondiale che riunisce una comunità globale di leader del settore medicale, delle nuove tecnologie e di ‘pensatori curiosi’. Creato dal fondatore di TED, Richard Saul Wurman, TEDMED crede che solo con la creazione di un dialogo inclusivo tra persone di diverse culture, saremo in grado di prevedere la ‘big picture’ della salute e della medicina, cominciando così ad ispirare un pensiero dirompente in grado di plasmare il benessere futuro del nostro pianeta.

Fightthestroke

Francesca Fedeli e Roberto D’Angelo sono i co-fondatori di Fightthestroke.org, un movimento che supporta dal 2011 la causa dei giovani sopravvissuti all’ictus, come il loro piccolo Mario. La diagnosi precoce dell’ictus perinatale e nuove tecniche riabilitative basate sul concetto dei neuroni specchio e sull’applicazione della tecnologia alla medicina, rappresentano solo alcune delle battaglie portate avanti dall’Associazione, che continua a far conoscere la propria storia attraverso eventi di risonanza mondiale come il TED Global (2013) e il World Business Forum (2015). Nell’ottobre 2013, l’Associazione è entrata a far parte del Board of Directors dell’International Alliance for Pediatric Stroke, ed è stata selezionata come finalista a numerosi premi locali e internazionali, tra cui l’Eisenhower Fellowship (USA, Settembre 2014) e la Global Good Fund Fellowship (Gennaio 2017). Francesca Fedeli è autrice del libro ‘Lotta e sorridi, una storia di amore e scienza’ edito da Sperling&Kupfer ed è stata eletta prima Fellow italiana del più grande network mondiale di imprenditori sociali Ashoka (Giugno 2015), per I successi raggiunti con il progetto Mirrorable.org. Fightthestroke è TEDMED ambassador per i Live event in Italia dal 2014. Nel 2014 è stato, inoltre, promotore del primo Hackathon in Medicina in Italia ed ha celebrato nel 2017 l’apertura del Primo Centro Stroke Neonatale e Pediatrico in Italia, in collaborazione con l’Ospedale Gaslini di Genova.

Fonte Ufficio Atlantis Company – Alessia De Rubeis, Marta Seu