Torino: continua la sordità dell’ASL su riorganizzazione ufficio assistenza protesica

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile redazione,

di storie come quella che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione

ne capitano infinite: non è eccezionale, ma siamo convinti che l’assuefazione sia intossicante e dannosa per tutti. Il problema che di seguito affrontiamo va oltre la questione dello smantellamento dei servizi e diventa arroganza e sordità.

La Direzione dell’ASL TO ama parlare di trasparenza, di dialogo: tuttavia nella pratica del gestire un servizio pubblico non fa nulla di diverso da chi tratta le persone come sudditi.

Di seguito inviamo il riassunto di una storia che interessa i cittadini che si trovano a dover interagire con un servizio sanitario, l’ufficio Protesica ed Assistenza Integrativa dell’ex ASLTO1 (ora parte dell’unica ASL cittadina, l’ASL Città di Torino, a seguito dell’accorpamento con l’ex ASLTO2).

Le Associazioni che sottoscrivono questa lettera sono venute a conoscenza della comunicazione con la quale l’ex ASL To1 forniva informazioni sulla riorganizzazione dell’Ufficio Assistenza Protesica ed Integrativa. Tale comunicazione veniva pubblicata anche sul sito della ASLTO:

http://www.aslto2.piemonte.it/_front/userfiles/news/doc/ID_00000687_1.pdf?59684

In breve sintesi, i cittadini venivano informati che a partire dal 1° Luglio 2017 l’ufficio di Assistenza Protesica di Via Monginevro 130 sarebbe stato chiuso e il riferimento unico per tutte le persone afferenti all’ex ASLTO1 sarebbe stato solo più quello di Corso Corsica 55.

Le associazioni scriventi affermano che tale decisione ha effetti devastanti sulla quotidianità delle vite delle persone: con questo atto l’ex ASLTO1 conclude il percorso di ‘smantellamento’ del servizio di Assistenza Protesica e Integrativa, passando dalle iniziali 4 sedi a 1 sola sede (quella di Corso Corsica 55) per un bacino di riferimento che ammonta al 50% della popolazione della città.

Chiusi progressivamente i servizi di via Farinelli 25, di via S.Secondo 29 bis ed ora di via Monginevro 130, il disagio per chi abita in un distretto sanitario dell’ex ASL TO1 molto distante da Corso Corsica 55 (zona Lingotto) è enorme; per non parlare dell’orario di apertura del servizio in tale sede che è estremamente ridotto nell’arco della settimana: spesso su una decina di sportelli quello dedicato al servizio di assistenza protesica ed integrativa è solo 1 ed il ritiro delle autorizzazioni all’erogazione delle prestazioni è previsto solo nella giornata di martedì.

Per non parlare della disfunzione dello sportello telematico: per chi richiede autorizzazioni via telematica il tempo di attesa per ottenere risposta è mediamente di 3 mesi.

E’ pur vero che tramite le Farmacie e i negozi di articoli ortopedici, di ortottica o di audioprotesica si può evitare di recarsi di persona allo sportello dell’Ufficio di Corso Corsica 55: purtroppo però moltissime pratiche per l’autorizzazione alla fornitura di ausili che interessano persone con disabilità motoria o sensoriale non sono riconducibili a farmacie o negozi .

Molte associazioni di persone con disabilità hanno richiesto un incontro alla Direzione della ASLTO con invio di raccomandata datata 1 agosto 2017: alla fine di ottobre 2017 non c’è stato alcun riscontro, e non ha avuto risposta neanche il sollecito inviato da molte associazioni alla fine del mese di settembre.

Crediamo che questa situazione che interessa molti cittadini , dimostri come sia non veritiera la narrazione che viene fatta su molti media sul miglioramento del rapporto tra le istituzioni e le persone: queste vengono trattate alla stregua di sudditi.

Aggiungiamo che, in spregio delle norme che prevedono l’obbligo per la P.A. della risposta certa entro un determinato tempo , nel caso specifico questo limite (un mese) è stato superato ampiamente.

Le Associazioni di persone con disabilità che sottoscrivono questa lettera si augurano che il loro appello non venga ignorato. Si dichiarano fin d’ora disponibili per ogni chiarimento.

Le Associazioni di persone con disabilità:

APIC – Associazione portatori impianto cocleare

CP – Coordinamento paratetraplegici del Piemonte onlus

ATE – Associazione traumi encefalici

C C S- Ciao ci Sentiamo

CIRMAC- Centro Italiano Risveglio Musicale Risveglio (Moncalieri To)

FIALS – Sportello Invalidità Torino

ANFFAS – Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva

e/o Relazionale di Torino

CPD – Consulta Persone in Difficoltà

FIADDA – Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli

Audiolesi Piemonte

Il Cerchio Aperto – Associazione di Volontariato per l’integrazione delle

persone con disabilità intellettiva (Torino)