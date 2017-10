“Three the Movie” alla rassegna “Indipendentementi” di Roma

Il 12 ottobre 2017 a Teatro Flavio nell’ambito della rassegna “Indipendentementi”, verrà proiettato in anteprima nazionale Three the Movie, opera prima della regista friulana Elisabetta Minen, pluripremiata all’estero. La stessa sera verrà proiettato anche Dalle parti di Astrid, del regista Federico Mattioni, organizzatore dell’evento. Con un solo biglietto di 5€, gli spettatori aiuteranno il cinema indipendente e potranno assistere a entrambi i film. Sarà offerto un rinfresco e saranno presenti cast e registi di entrambe le opere. Three the Movie sarà nuovamente proiettato la sera seguente, il 13 ottobre, presso il cinema Apollo 11, alle ore 21.00

Three the Movie viene definito un disincanto poetico, è una storia fatta di suggestioni che si sciolgono l’una nell’altra e conducono per mano lo spettatore. Tre giovani di diversa origine, religione e progetti di vita. Uno scenario: la nitida Udine, mitteleuropea, elegante, silente. Diversità e uguaglianza, integrazione e smarrimento, fede e fiducia sono alcuni dei temi trattati, in un gioco di specchi delicato e coinvolgente. Spicca la colonna sonora originale, la cura della fotografia e la forza recitativa degli attori. Il film ha vinto 26 premi internazionali (in tutti i comparti creativi), 8 nominations e 27 selezioni.

Dalle parti di Astrid è un viaggio intimista che attua un’operazione di “sollecitazione dei sensi per sollecitare il pensiero”, una favola metropolitana fatta della stessa materia dei sogni che illumina la strada, generando una “sensazione di quiete agitata”. Un’opera immersiva “dai tratti catartici”, un caos malinconico riorganizzato ad arte che si fa “specchio della vita e del cinema di oggi, un’analisi critica nei contenuti, una sfida nella forma”. Il film è stato proiettato più volte a Roma, Milano e a Matera per cinque volte di seguito.

L’appuntamento è quindi per giovedì 12 ottobre dalle ore 19:30 alle ore 23:30 al Teatro Flavio Via Giovanni Mario Crescimbeni, 19, 00184 Roma

Three the Movie verrà proiettato nuovamente il 13 ottobre 2017 alle ore 21 presso il cinema Apollo 11, Via Nino Bixio, 80/A, 00185 Roma

Per informazioni:

+ 39 320 1974363

Indipendentementi

Fonte Ufficio stampa