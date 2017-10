“On The Funky Side of the Street”: il ritorno della BiFunk Brass Band

È disponibile dal 6 ottobre 2017 in tutti i negozi e digital store il nuovo album della BiFunk Brass Band. L’esplosivo ensemble di 15 elementi mescola le sonorità funk metropolitane con le atmosfere jazz delle street band. Nel loro On The Funky Side of the Street il gruppo interpreta nove brani inediti oltre agli arrangiamenti di quattro pietre miliari del repertorio jazz e funk: Us, Pick Up the Pieces, St. Thomas, I Feel Good.

L’uscita dell’album è accompagnata dal videoclip della traccia Carpe Diem in cui il regista Simone Casadio Pirazzoli immortala la performance della band in un limbo fotografico bianco.

Energia pura da ascoltare, da vedere e da ballare!



LA TRACK LIST:

FUNKY CITY MILANO BEAT CARPE DIEM HAPPY PEOPLE US SKATAFUNK NICK-NACK FUNKY CLUSTER PICK UP THE PIECES SORRY COME BACK LATER GRAFFITI ST. THOMAS I GOT YOU (I FEEL GOOD)

Etichetta discografica: Alman Music info@almanmusic.com

Fonte Ufficio Stampa Safe&Sound – Sara Salaorni, Giovanni Boscaini