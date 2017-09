Sport e solidarietà a Monserrato con “Corri per la vita”

Sabato 16 settembre 2017 si terrà a Monserrato la prima edizione della manifestazione podistica di corsa su strada “Corri per la Vita – Trofeo Antonello Cardia”, organizzata da Prometeo AITF Onlus e Pauly Onlus, con il benestare della FIDAL – Comitato regionale della Sardegna e il patrocinio del Comune di Monserrato, nell’ambito della programmazione di “Monserrato sotto le stelle”.

Il ritrovo per giudici e concorrenti è fissato per le ore 16.30, mentre la gara avrà inizio alle ore 17.30 con partenza in via del Redentore, all’altezza del civico n. 216. Il percorso prescelto è un circuito di 600 metri che si sviluppa nell’area dei giardinetti. Saranno ammessi a partecipare uomini e donne suddivisi in più categorie (esordienti A, B e C; ragazzi; cadetti; allievi/juniores/promesse/senior).

Gli interessati dovranno iscriversi entro il prossimo 13 settembre, seguendo le indicazioni del regolamento di gara. Saranno, tuttavia, accettate iscrizioni anche il giorno della manifestazione. La quota di iscrizione è pari a 5 euro e comprende T-shirt dell’evento, pettorale, assistenza sanitaria e ristoro durante e dopo la gara.

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di leggere attentamente il regolamento di gara.

“Corri per la Vita” non sarà, però, solo un evento sportivo: sarà anche uno strumento per promuovere la donazione degli organi. Durante la manifestazione, infatti, i volontari della Prometeo saranno a disposizione per fornire informazioni e materiale divulgativo su questo tema e sui trapianti di organi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti referenti:

Giuseppe Argiolas (tel. 3293792449, e-mail prometeoaitfonlus@tiscali.it)

Gianni Abis (tel. 3356596399)

Davide Marceddu (tel. 3388432738)

Giorgio Palmas (tel. 3287089023)

Fonte Ufficio stampa