“Siamo spiacenti… Hanno 100 anni ma sono ancora troppo audaci”. Questo testo si legge nelle etichette che sono state attaccate ai manifesti che la metropolitana di Vienna ha voluto esporre in risposta alla censura attuata a Londra in occasione di una mostra di Schiele.

I quadri scelti per i manifesti sono Nudo maschile seduto (autoritratto) e Ragazza con calze arancioni, giudicati troppo osé dai londinesi: di qui la reazione un po’ indispettita e provocatoria dei viennesi.

(Fonte: Ansa)