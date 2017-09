A Siena salone delle città Unesco

Si terrà dal 22 al 24 settembre prossimo a Siena, nel Complesso museale di Santa Maria della Scala, l’edizione 2017 del Wte World Tourism Event, il Salone mondiale del Turismo delle città e siti Patrimonio Unesco. Oltre all’esposizione aperta al pubblico ad ingresso gratuito, nella quale si potranno e conoscere i numerosi siti Unesco presenti, ci saranno molti momenti di approfondimento. “Riteniamo che sia importante la scelta della sede di Siena – ha detto Alberto Peruzzini, Direttore di Toscana Promozione Turistica – che valorizza al meglio l’intera regione, anche perché Siena ha ben quattro dei sette siti Unesco della Toscana“. Per Stefano Ciuoffo, assessore regionale al turismo, “sarà un momento per noi non solo di promozione commerciale, ma anche il momento nel quale potremo affrontare e approfondire dei temi come quello della sostenibilità, quello del ruolo dei siti Unesco, quello dei nuovi progetti e delle nuove istanze che stiamo costruendo nel percorso di valorizzazione dell’offerta culturale”.

Fonte: Ansa