Seminario “Diventa tutore volontario di un minore non accompagnato” a Cagliari

Anche le Acli di Cagliari aderiscono alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza.

In Italia ci sono oltre 17mila ragazzi minorenni senza genitori. Sono arrivati in Italia da soli, superando enormi difficoltà, ma la fase più difficile forse inizia dopo: costruirsi un futuro in un Paese nuovo, con leggi che non conoscono, senza nessuno a cui fare riferimento. 830 minori vivono in Sardegna, il 95% di loro ha tra i 15 e i 17 anni e il 96,9% è di sesso maschile. Il Programma promosso dall’Autorità Garante prevede la candidatura volontaria per diventare tutori di questi ragazzi, essere la guida per uno di loro e accompagnarlo nella sua nuova vita.

Il programma sarà illustrato nel seminario che si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 17.15 presso la sede regionale delle Acli in Via Roma n. 173 a Cagliari – secondo piano. Al Seminario interverranno il dott. Mauro Carta, Presidente delle Acli provinciali di Cagliari, la dott.ssa Angely Poulette Stefano, referente Sud Sardegna per l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e la dott.ssa Benedetta Iannelli, Consigliere del Comune di Cagliari.

Il seminario è gratuito. Per le iscrizioni inviare una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare lo 07043039.

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari