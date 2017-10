Sant’Elena e le tartarughe

A Sant’Elena fu esiliato Napoleone, è un’isola dell’Atlantico Meridionale dove vive una tartaruga gigante: Jonathan, classe 1831.

All’età di 150, nel fiore della gioventù, Jonathan ha cominciato a dare segni di inquietudine e gli esperti hanno pensato che avesse bisogno di una compagna. E avevano ragione: i due andavano proprio d’accordo. Per Jonathan e Federica, così si chiama la compagna, la vita trascorreva tranquilla: tutte le domeniche mattina i due assolvevano ai propri doveri coniugali e per il resto della settimana coccole e attenzioni reciproche.

Unico neo alla loro unione: la mancanza di figli e allora i veterinari hanno deciso di indagare, magari Federica era sterile.

No, Federica si è rivelata essere Federico e così si è spiegato l’arcano; e così i due sono diventati il simbolo dei diritti gay. Per ironia della sorte a Sant’Elena le autorità hanno bloccato la legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Jonathan e Federico continueranno a vivere felici e contenti nel peccato.

(Fonte: Repubblica- Cacaoonline.it)