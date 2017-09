Il sacchetto usato lo puoi mangiare

Il biologo indonesiano Kevin Kumala ha inventato uno shopper che può trasformarsi in acqua e cibo. I suoi sacchetti ‘I am not plastic’ sono realizzati con la manioca, una pianta indonesiana che cresce in maniera sconfinata, sono biodegradabili, compostabili e si consumano in 100 giorni come quelli in MaterBi.

Nel video Kevin si “beve” un sacchetto. Così al naturale non è un gran sapore ma con un rametto di timo e un pizzico di sale è cibo da gran gourmet.

Guarda il video!

(Fonte Greenme.it/Cacaoonline.it)