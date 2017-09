RaccontOnWeb: “Creati-vita” di Gigi Giussani

Creati-vita

(Thank you Isa)

La vita, questa vita, é un autobus in eterno movimento.

E noi, passeggeri un po’ distratti, osserviamo il panorama che di volta in volta appare ai nostri occhi.

E ogni tanto apriamo i finestrini e respiriamo l’aria calda di giornate assolate, la pioggia umida che ci colpisce il viso, il vento che respira l’anima. Il freddo che ci scalda il cuore.

L’autobus é la vita, sì. Questa magnifica vita.

Ma noi siamo la benzina, siamo le ruote, siamo il volante. E la strada, che da asfaltata diventa acciottolata o improvvisamente si trasforma in semplice sentiero, magari in salita, é il destino che, con le nostre scelte determiniamo, per arrivare un giorno ad incontrare l’Amico che ci ha atteso fin da quando siamo nati. Da quando ci é stato regalato il biglietto di questo benedetto autobus.

E se dovessimo fermarci per un pneumatico forato o per il motore in panne, insieme, e solo insieme, si rimetterà

in moto. E si canteranno insieme, e solo insieme, a squarciagola, belle canzoni, in perfetta armonia.

Con la stessa gioia.

Con lo stesso amore.

Perché è di questo che abbiamo bisogno.

Gigi Giussani

Di questo autore abbiamo già pubblicato altri racconti