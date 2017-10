Promozione della donazione degli organi ad Aggius

Ricomincerà sabato prossimo, 14 ottobre 2017, il ciclo di incontri nelle scuole e nei comuni con cui l’associazione di trapiantati Prometeo AITF Onlus promuove ogni anno, in tutta l’Isola, la cultura della donazione degli organi. Per il primo appuntamento dell’anno sociale 2017/2018 è stato scelto il Comune di Aggius, in cui è già attivo il servizio che consente di far registrare, presso l’Ufficio anagrafe, al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, la propria volontà riguardo alla donazione di organi in caso di morte.

Scopo dell’incontro è, dunque, ricordare agli abitanti di Aggius che possono usufruire di quest’opportunità, ma soprattutto consentire loro di maturare una scelta consapevole. Per tale ragione, durante l’assemblea, che si terrà presso la sala consiliare con inizio alle ore 17, l’Amministrazione comunale illustrerà il funzionamento di questo servizio, mentre operatori sanitari degli ospedali “SS. Annunziata” di Sassari e “G. Brotzu di Cagliari chiariranno come si svolge il processo che dalla donazione degli organi porta al trapianto e parleranno anche delle patologie che possono rendere necessario questo intervento. Inoltre, per far comprendere meglio che davvero il trapianto è vita, alcuni trapiantati, in particolare della Provincia di Sassari, racconteranno la loro esperienza personale. Infine, per consentire di approfondire le conoscenze così acquisite, i volontari della Prometeo distribuiranno materiale informativo a coloro che parteciperanno all’assemblea.

Fonte Ufficio stampa Prometeo AITF Onlus