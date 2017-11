Proficuo incontro tra Prometeo AITF Onlus e Direzione del “Brotzu”

L’associazione Prometeo AITF Onlus, rappresentata dal presidente Giuseppe Argiolas, il vicepresidente Stefano Caredda e il dirigente e medico Giovanni Ottaviani, ha incontrato stamattina la dott.ssa Graziella Pintus, Direttore generale del’azienda ospedaliera “G. Brotzu”, e il dott. Vinicio Atzeni, Direttore sanitario della stessa azienda. L’incontro è stato fortemente richiesto dall’associazione di trapiantati per sottoporre all’attenzione dei dirigenti alcune problematiche relative all’assistenza ai trapiantati, in particolare ai quasi 400 pazienti seguiti dal Day hospital del Centro trapianti di fegato e pancreas.

PERSONALE MEDICO DAY HOSPITAL

La dott.ssa Pintus ha garantito che entro il 1° febbraio 2018 sarà disponibile un nuovo medico per sostituire la dott.ssa Maria Rosaria Piras, che da quella data sarà in quiescenza. Nel frattempo, la Direzione verificherà la possibilità di inserire, a supporto dell’équipe del Day-hospital, una figura (epatologo o internista) già presente nell’organico dell’azienda. Su questo punto, però, il DG non ha potuto dare garanzie.

CHIUSURA PROVVISORIA DAY HOSPITAL

La Direzione si è impegnata a verificare, con la struttura interessata, se sia possibile ridurre la chiusura del Day hospital a una sola settimana, anziché alle due inizialmente comunicate, garantendo comunque, per la sicurezza dei pazienti, il rispetto dei protocolli delle visite.

CONTROLLI SANITARI PER I TRAPIANTATI FUORI SEDE

La Prometeo sta portando avanti la richiesta che i trapiantati di organi non residenti nell’area della Città metropolitana di Cagliari o in zone limitrofe della provincia del Sud Sardegna possano eseguire analisi e visite specialistiche in strutture ospedaliere prossime al loro Comune di residenza. L’associazione ha già preso accordi in proposito con il dott. Antonio Orrù, Direttore sanitario dell’A.O.U. di Sassari, e interessato il dott. Fulvio Moirano, Direttore generale dell’ATS Sardegna. Anche la Direzione del “G. Brotzu” si è mostrata favorevole alla proposta, in particolare a firmare protocolli d’intesa con le aziende ospedaliere dei capoluoghi di Provincia, a partire dall’A.O.U. di Sassari, per elaborare una programmazione degli esami strumentali e di laboratorio previsti nel follow-up del post-trapianto. Con il loro assenso, i pazienti che lo vorranno potranno avvalersi di quest’opportunità e rivolgersi agli specialisti del follow up dell’ospedale “G. Brotzu” solo per i controlli periodici.

TERAPIA INTENSIVA DEDICATA

L’associazione ha, infine, chiesto alla Direzione aziendale di procedere celermente alla creazione di una struttura di terapia intensiva dedicata ai trapianti di fegato e pancreas, in modo da poter gestire in totale sicurezza anche i casi più complessi.

RACCOMANDAZIONE AI TRAPIANTATI

Alla luce della disponibilità mostrata e delle rassicurazioni offerte dalla Direzione aziendale, la Prometeo invita tutti i pazienti trapiantati a pazientare e a prestare la massima collaborazione durante questi lavori straordinari che potrebbero creare qualche disagio anche agli operatori sanitari.

Fonte Ufficio stampa Prometeo AITF Onlus