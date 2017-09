Il ponte sospeso più lungo d’Italia è in Toscana

Il ponte sospeso tra i più lunghi d’Italia è quello delle Ferriere. Il ponte si trova a Mammiano, frazione di San Marcello Pistoiese, nell’Appennino Toscano. Inserito nel 1990 nel Guinness dei primati che lo annoverava come “il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo”, esso misura 220 metri di lunghezza e si trova ad un’altezza massima di 36 m, la sua passerella è larga appena 80 cm. Anticamente veniva usato per accorciare il rientro a casa dei minatori. Se vi piace fare due passi sospesi in aria in maniera non impegnativo e sicuro il ponte fa per voi. Magari anche per vincere la paura del vuoto. ..

Fonte: MrPaolotango

Nella foto: Il Ponte della Maddalena, detto anche “Ponte del Diavolo”Bagni di Lucca, Toscana. Il ponte è stato edificato nel XIV secolo sul fiume Serchio, in provincia di Lucca.