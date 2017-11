Pizza parmigiana senza glutine fatta in casa!

Se siete celiaci o semplicemente intolleranti al glutine non è necessario rinunciare al piacere di mangiare una buona pizza in compagnia! La pizza gluten free, infatti, è saporita e appetitosa tanto quanto quella classica, sebbene gli ingredienti siano diversi rispetto a quelli utilizzati nell’impasto tradizionale.

Preparare una buona pizza senza glutine ormai non è poi così difficile, nemmeno a casa, grazie ai vari mix di farine prodotti appositamente per celiaci ed intolleranti, presenti sugli scaffali di tutti i supermercati. Si parla di miscele perchè, per fare pizze senza glutine, è più indicato utilizzare diversi ingredienti piuttosto che una singola farina consentita: questo allo scopo di ottimizzare il processo di lievitazione. Una buona miscela di farine senza glutine per pizza può essere preparata con farina di riso e di mais, oppure con farina di riso, fecola di patate e maizena, a cui aggiungere acqua, olio, sale e lievito di birra.

L’unica accortezza (che credo conosciate alla perfezione) è quella di fare attenzione a non contaminare gli utensili utilizzati per la preparazione e per la cottura con ingredienti contenenti glutine. Se poi possedete un forno per pizza a legna (ne potete trovare diversi sul sito di Megam), il risultato è assicurato!

La pizza gluten free che vi propongo potrà essere farcita a vostro piacimento. Io ho optato per la mia preferita: alla parmigiana di melanzane!

INGREDIENTI PER L’IMPASTO (dosi per uno stampo di circa 30 cm)

250 gr di farina senza glutine, 215 ml di acqua, 12 ml di olio di oliva extravergine, 10 gr di sale, 1 gr di lievito di birra senza glutine, 125 ml di passata di pomodoro, melanzane q.b, parmigiano q.b, mozzarella q.b., olio di oliva extravergine q.b., sale fino q.b., basilico q.b.

PROCEDIMENTO

Disponete la miscela di farina senza glutine a fontana all’interno di un’ampia ciotola, versate il lievito spezzettato e l’acqua, quindi lavorate per quattro minuti. Poi, aggiungete l’olio ed il sale e lavorate per un altro minuto. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, copritelo con la pellicola e lasciatelo lievitare per 4 ore.

Nel frattempo, in una ciotola preparate il condimento, unendo la passata di pomodoro con un filo d’olio, sale e basilico tritato. Lavate la melanzana, asciugatela e tagliatela a fettine sottili, friggetela usando l’olio di semi e lasciate scolare l’unto su carta da cucina. Infine tagliate la mozzarella a cubetti e lasciatela da parte.

Stendete l’impasto con le mani infarinate, in uno stampo oliato, allargandolo senza schiacciarlo eccessivamente. Distribuite il condimento al centro della pizza con un cucchiaio, lasciando i bordi liberi. Cuocete la pizza in forno a 250° C per 25 minuti (se avete un forno a legna bastano circa tre minuti).

Aggiungete ora le melanzane, la mozzarella ben sgocciolata, il parmigiano, rimettetela in forno e cuocete per altri 5-10 minuti.

La vostra pizza senza glutine è pronta per essere servita in tavola! Semplice, no?