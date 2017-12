Parte a Cagliari il primo ciclo dei gruppi conversazione di russo

Domenica 03/12/2017 partirà il primo ciclo del gruppo di conversazione di lingua russa a Cagliari, un modo per praticare la lingua russa in compagnia di madre lingua della comunità immigrata in Sardegna, docenti, mediatori per parlare degli argomenti più vari o fare giochi di società che aiutino ad imparare nuovi vocaboli. Il tutto in compagnia dell’immancabile the e dolci così da entrare ancora meglio nell’atmosfera slava dove il the è un rito molto sentito quasi quanto per gli inglesi.

L’iniziativa rientra nel modulo progettuale “Parliamoci per imparare e fare amicizia” dell’Associazione Cittadini del Mondo Onlus – Biblioteca Rodnoe Slovo e la collaborazione del Centro di Lingua Russa e Cultura Slava presso il Consolato onorario della Repubblica Belarus in Cagliari che coordina gli aspetti didattici.

Gli incontri saranno anche una occasione di conoscenza e scambio culturale per conoscere tradizioni, abitudini curiosità del mondo della comunità immigrata in Sardegna proveniente dallo spazio post sovietico.

Il primo ciclo prevede 7 incontri della durata di 1 – 1, 5 ore con inizio alle ore 16:00 nei pressi della sede dell’Associazione in Via Lanusei n. 29 a Cagliari, si precisa che potranno essere accettate un massimo di 12 adesioni ed è richiesta una minima conoscenza di base della lingua russa.

Chiaramente il calendario dei prossimi incontri prevede una pausa per le festività natalizie e di fine anno quando tutti saremo impegnati.

Questo il calendario:

03/12/2017 ore 16:00 10/12/2017 ore 16:00 17/12/2017 ore 16:00 14/01/2018 ore 16:00 21/01/2018 ore 16:00 28/01/2018 ore 16:00 04/02/2018 ore 16:00

Per ricevere ulteriori informazioni e il modulo di adesione si prega di inviare mail al seguente indirizzo: linguarussacagliari@gmail.com

Fonte Ufficio stampa Centro di Lingua Russa e Cultura Slava