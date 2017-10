“Parole in preda”, concorso per giovani scrittori

Concorso a tema libero per web side story (racconti e novelle) rivolto ai giovani d’età compresa tra i 14 e i 20 anni.

Il premio per gli scrittori selezionati sarà l’incisione audio podcast degli elaborati, la messa in onda on line, e la pubblicazione su www.quartaradio.it, oltre che la promozione in rete tramite social e media digitali.

Scarica il bando

Fonte Ufficio stampa Quarta radio