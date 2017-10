Ottobre sta per finire: è ora di pensare… ai regali di Natale!

È stata un’Estate calda e torrida, di piogge se ne sono viste ben poche e chi è riuscito a godersi un po’ di fresco lo ha fatto sigillandosi in casa in compagnia dell’aria condizionata. Ora però è arrivato l’Autunno e… non è che le cose siano cambiate poi molto visto che le temperature sono sopra la media e ci sono ancora delle bellissime giornate di sole. Nonostante questo il calendario continua a scorrere e ormai siamo agli sgoccioli anche per Ottobre, di conseguenza – anche se Natale vi sembra lontano – è meglio non pensarlo in modo troppo convinto. Perché sappiamo come vanno queste cose, si pensa sempre che Natale sia lontano, che manca ancora molto e pi di colpo ci si ritrova seduti a tavola per il cenone della Vigilia.

Esagerazioni a parte c’è chi ama prepararsi per tempo ai grandi avvenimenti, e iniziare a pensare ai regali di Natale in questo periodo non è affatto prematuro. Anzi, qualcuno molto premuroso potrebbe guardarvi come se foste già in ritardo. In ogni caso andare in cerca di regali di Natale a Settembre, Ottobre o nella prima parte di Novembre non è che cambi qualcosa, l’unica cosa certa è che è più furbo e lungimirante rispetto a chi si ritrova il 23 o il 24 Dicembre a correre in giro per negozi, alla disperata ricerca di qualcosa che possa rivelarsi un dono di Natale quantomeno decente. Difatti nessuno vi dice che questo è il periodo migliore per acquistare i regali di Natale, però se già da ora iniziate a guardarvi in giro e a pensare a delle cose belle da regalare potete fare tutto con la giusta calma.

Visto che il tempo non vi manca potete iniziare a fare una lista di tutte le persone che si meritano un vostro dono natalizio, così siete sicuri di non dimenticarvi nessuno. Poi, una volta che avete la lista di parenti e amici potete valutare in base al budget quanto spendere per ognuno. Sembra un’operazione da commercialista, invece è una cosa intelligente visto che vi evita di finire le finanze prima di aver acquistato tutti i regali, o di dover spendere molto più del previsto a causa delle spese pazze fatte coi primi acquisti.

Quindi, dopo aver pensato a tutte le persone a cui volete fare un regalo di Natale e aver stabilito quanto è il limite di spesa, potete anche mettere in stand-by la ricerca di regali.

Questo significa solo che non dovete iniziare a girare per negozi o a guardare siti web solo per questo motivo; quando vedete qualcosa di adatto però lo iniziate ad acquistare e lo mettete da parte. Una ricerca “comoda” di questo tipo può durare settimane, ma alla fine avrete in casa tutti i regali natalizi con grande anticipo.

Eliminare il problema dei regali di Natale è una cosa fantastica, anche perché vi permette di godervi a pieno l’atmosfera natalizia e di vivere al meglio uno dei periodi più belli dell’anno.

Mentre voi passeggerete per la vostra città illuminata da fantastiche luminarie, tranquilli e sereni perché sarete pronti per il grande evento, potrete sorridere di chi attorno a voi correrà e si stresserà nella ricerca disperata di qualche regalo natalizio last minute. E magari, proprio tra quelle persone, ci sarà qualcuno che rideva di voi, quando con grande saggezza avete dato il via in grande anticipo all’Operazione regali di Natale 2017.