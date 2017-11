“Omaggio al XX secolo” chiude a Cagliari con “Frate Sole” (1918)

Per l’ultimo omaggio della nostra rassegna incontriamo la settima arte: il cinema!

Nel 1918 Luigi Mancinelli scrive le musiche per il film Frate Sole, una delle prime pellicole dedicate a S. Francesco, con la regia di Ugo Falena e Mario Corsi.

Oggi, Rossella Spinosa, pianista, compositrice, aggiunge un nuovo lavoro al suo carnet di oltre 80 partiture per il cinema muto: una rilettura del lavoro di Mancinelli per pianoforte violino e coro, che verrà eseguita in prima assoluta a Cagliari, il 3 dicembre alle ore 20.00, negli spazi della Ex-Manifattura Tabacchi, grazie alla preziosa collaborazione di Spazio 2011 Cinema Odissea

Al pianoforte Rossella Spinosa, al violino Giorgio Pertusi, il coro siamo noi, Studium Canticum, per la prima volta impegnati nella sonorizzazione dal vivo di una pellicola muta

La partitura di Mancinelli, dice Rossella Spinosa ”risente di forti suggestioni wagneriane, restando improntata a un incessante cromatismo, nella chiara volontà dell’autore stesso di lasciare spazio ad una complessità delle soluzioni ritmiche in abbinamento con un melodismo asciutto e spesso tortuoso, indicativo di una volontaria rinuncia al canto. Si potrebbe parlare di varianti neogotiche e neoclassiche, in cui Mancinelli sceglie prevalentemente un tipo di drammaturgia statica, con una disposizione paratattica e la riproposizione di motivi conduttori. Possiamo sicuramente assimilare il lavoro ad una sorta di poema sinfonico-corale, più che ad un commento musicale alla pellicola, nell’ottica – propria del Mancinelli – di far sì che il pensiero compositivo non possa lasciarsi influenzare in modo esageratamente pervasivo dalle immagini”

